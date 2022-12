Zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt gemäss vorbörslichen Indikationen eine leicht freundliche Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei eher gemischte Signale. In den USA hatte die Aussicht auf weitere Lockerungen der chinesischen Corona-Massnahmen den Sorgen vor einer höheren Inflation wieder Oberhand verschafft und die Märkte belastet. In Asien finden die Märkte am Mittwoch keine einheitliche Richtung.

28.12.2022 08:45