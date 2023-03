Neben einer gewissen Stabilität im Bankensektor haben auch die jüngsten Inflationsdaten aus den USA die Gemüter etwas beruhigt. Was den Blick nach vorne betrifft, fallen die Einschätzungen unterschiedlich aus. So sprechen die Optimisten von einem Erholungsrally, während vorsichtige Stimmen warnen, dass die Märkte noch nicht über den Berg seien. Wichtig dürften unter anderem die anstehenden Zinsentscheide von EZB am morgigen Donnerstag und vor allem des Fed in der kommenden Woche sein.