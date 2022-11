Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Händler heben die uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee hervor. Während die Wall Street mit deutlichen Abgaben in die Woche gestartet ist, ziehen die Kurse in Asien am Dienstag zum Teil deutlich an. Vor allem die Entwicklungen in China stehen derzeit verstärkt im Fokus der Anleger.

29.11.2022 08:45