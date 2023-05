Am Donnerstag könnte der Schweizer Aktienmarkt seinen seit Wochenbeginn anhaltenden Abwärtstrend zunächst unterbrechen. Dies deuten zumindest die leicht freundlichen vorbörslichen Indikationen an. Derweil sind die Vorgaben aus Übersee tendenziell eher belastend. Die Wall Street hat am Mittwoch Verluste verbucht und auch in Asien überwiegen am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Für die anhaltend schlechte Stimmung machen Marktteilnehmer das politische Tauziehen um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA verantwortlich.

25.05.2023 08:45