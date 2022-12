Zur Wochenmitte zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine leichte Gegenbewegung ab. Immerhin hat der SMI in den vorangegangenen vier Handelstagen ein Minus von mehr als 4 Prozent eingefahren, wofür durchweg die jüngsten Notenbank-Entscheidungen verantwortlich waren. Die Vorgaben aus Übersee sprechen für eine zaghafte Stabilisierung. In den USA konnte der Leitindex Dow Jones am Vorabend seine viertägige Verlustserie beenden und auch in Asien sind Erholungstendenzen sichtbar.

21.12.2022 08:45