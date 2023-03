Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Dies lassen die vorbörslichen Indikationen erwarten. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Nachdem die Wall Street am Freitag im Plus geschlossen hatte, ziehen zum Wochenstart auch in Asien die Kurse an den meisten Börsen an. Dabei gilt es in den kommenden Tagen eine Vielzahl an Einflussfaktoren zu berücksichtigen.

06.03.2023 08:45