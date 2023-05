Nach den US-Konsumentenpreisen am Vortag bleiben Inflationsdaten auch am Donnerstag mit den Produzentenpreisen das zentrale Thema. So waren die Daten am Vortag nicht so stark ausgefallen wie befürchtet. Dies habe die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Fed bei der nächsten Sitzung eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegt. Dennoch könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Vor allem aber sei es zu früh, um auf Zinssenkungen zu spekulieren, meinen Börsianer. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass die Zinsen noch etwas länger als gedacht auf hohem Niveau blieben. Beachtung finden dürfte auch das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen im japanischen Niigata.