Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Donnerstag eine schwächere Eröffnung ab. Grund dafür sind die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die Veröffentlichung der Zinsentscheidung am Mittwochabend. Wie erwartet hat das Fed den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben. Fed-Chef Powell signalisierte zwar, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember weniger stark - erwartet werden nun 50 Basispunkte - erhöht werden dürfte. Er sagte aber auch, es sei noch "sehr verfrüht", um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Ein Ende der Zinserhöhungen ist damit noch nicht in Sicht.

03.11.2022 08:45