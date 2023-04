Für Donnerstag zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine kaum veränderte Eröffnung ab. In dieser erneut verkürzten Handelswoche haben sich Investoren an den bisherigen zwei Handelstagen bislang nicht klar für eine Richtung entscheiden können. Und auch die aktuellen Vorgaben aus Übersee helfen kaum bei der Orientierung. So werden die US-Vorgaben als tendenziell eher negativ gesehen. Die am Vortag veröffentlichten Inflationsdaten hätten Investoren etwas ratlos zurückgelassen und auch das am Abend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung habe die Kurse nur kurz gestützt. Die Entwicklung an den asiatischen Börsen wird als durchwachsen bezeichnet.

13.04.2023 08:45