Auch zur Wochenmitte zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt keine klare Tendenz ab. Damit setzt der Leitindex seine Unentschlossenheit der vorangegangenen Handelstage fort. Einige Händler sprechen von einem lethargischen Markt. Auch die Vorgaben geben keine klare Tendenz vor. In den USA schloss die Wall Street am Dienstag erneut uneinheitlich, ein Trend, der sich am Mittwochmorgen an den asiatischen Märkten fortsetzt. Nach wie vor belaste die Unsicherheit über die Schuldenkrise in den USA die Stimmung, heisst es einstimmig am Markt.

17.05.2023 08:45