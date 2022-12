Der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag, dem zweitletzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr, zunächst fortsetzen. Dafür sprechen vorbörsliche Indikationen und die negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Die Anleger fürchten sich nämlich wieder mehr vor einer weltweiten Ausbreitung des Coronavirus mit möglicherweise neuen Varianten. Denn in China steigen die Covid-Infektionen wieder rasant, nachdem sich das Land jüngst von der Null-Covid-Politik verabschiedet und zudem weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen hat. In den USA müssen daher Reisende aus China ab dem neuen Jahr wieder einen negativen Corona-Test vorweisen. Weitere Länder dürften mit ähnlichen Massnahmen wohl noch folgen.

29.12.2022 08:45