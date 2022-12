Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund vorbörslicher Indikationen deutlich schwächer erwartet. Damit dürfte der Leitindex SMI nach seiner Stabilisierung am Vortag den Abwärtstrend wieder fortsetzen. Schuld daran ist neben den seit einiger Zeit kursierenden Konjunktur- und Inflationssorgen die Bank of Japan (BoJ), die einen Strategiewechsel in der Geldpolitik signalisiert hat. Zusätzlich verunsichern die seit der Lockerung der chinesischen Null-Covid-Strategie die in dem Land rasant steigenden Coronainfektionszahlen die Anleger.

20.12.2022 08:45