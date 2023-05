Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich trotz positiver Vorgaben aus den USA und Japan zum Wochenschluss nur ein minimal höherer Start ab. Darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Nach wie vor sorgt der US-Schuldenstreit für Verunsicherung. Daher dürften sich die Anleger, die schon seit Tagen vorsichtig agierten, vor dem langen Wochenende - in Europa wird Pfingsten und in den USA der Memorial Day begangen - eher zurückhalten und die Kurse daher womöglich weiter abbröckeln.

26.05.2023 08:45