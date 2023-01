Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten auf eine leicht freundliche Eröffnung hin. Auf Wochensicht steht aktuell damit ein knappes Plus zu Buche - das dritte im neuen Börsenjahr 2023. Die Börsen in Übersee geben derweil keine einheitliche Richtung vor. Neuerliche Konjunkturbefürchtungen haben an den US-Börsen am Donnerstag zu weiteren Gewinnmitnahmen geführt. In Asien ziehen die Börsen zum Wochenschluss dagegen überwiegend an.

20.01.2023 08:45