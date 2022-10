Zum Wochenschluss dürften sich die Investoren vor dem mit Spannung erwarteten US-Jobreport zunächst kaum aus der Deckung wagen. Die vorbörslichen Indikationen deuten für den Schweizer Aktienmarkt eine etwas tiefere Eröffnung an. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen, wo die Wall Street nach zwei starken Tagen am Donnerstag den zweiten Tag in Folge wieder tiefer geschlossen hat. In Asien halten sich die Anleger zum Wochenschluss ebenfalls zurück. Der bisherige Wochenverlauf erinnere daran, dass Erholungen im Jahr 2022 oft nur von kurzer Dauer seien, heisst es im Handel.

07.10.2022 08:45