Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet. Händler setzen auf eine Erholung nach der jüngsten schwachen Entwicklung. Ob es wirklich dazu kommt und der hiesige Aktienmarkt auf einen versöhnlichen Wochenausklang zusteuert, dürfte letztlich vor allem davon abhängen, wie die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten ausgefallen sind. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht dürfte am Markt besser ankommen als ein starker. Denn eine weniger stark boomende Beschäftigung könnte es der US-Notenbank ermöglichen, im Dezember die Zinsen nicht mehr so stark anzuheben wie zuletzt. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch im Anschluss an die Zinserhöhung erklärt, es sei noch "sehr verfrüht", um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Das Fed will das Zinserhöhungstempo erst dann drosseln, wenn die Daten es auch wirklich zulassen.

04.11.2022 08:45