Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Aufwärtsdruck auch am Donnerstag weiter anhalten. Allerdings ist zunächst mit einem eher moderaten Anstieg zu rechnen, da Investoren erst einmal das Highlight dieser Woche, die US-Inflationsdaten am Nachmittag, abwarten wollen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen sind überwiegend freundlich. Die Wall Street hat zur Wochenmitte erneut mit Gewinnen geschlossen und auch in Asien überwiegen am Morgen die positiven Vorzeichen.

12.01.2023 08:45