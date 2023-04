Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich die Zurückhaltung der letzten Tage auch am Donnerstag fortsetzen. Dafür sprechen nicht zuletzt die Vorgaben der Übersee-Börsen. An der Wall Street hielten sich zur Wochenmitte lediglich Technologiewerte gut. Ansonsten sorgten wieder entfachte Sorgen aus dem Bankensektor für tiefere Schlusskurse. Ein uneinheitlicher Trend an den asiatischen Börsen bietet ebenfalls wenig Orientierungshilfe.

27.04.2023 08:45