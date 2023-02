Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenschluss von seiner freundlichen Seite zeigen. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Auf Wochensicht könnte dem Leitindex SMI damit ein hauchdünnes Plus gelingen. Die Vorgaben sollten laut Händlern einen versöhnlichen Wochenausklang unterstützen. So sind an der Wall Street am Donnerstag im Handelsverlauf die grössten Zinssorgen zunächst verflogen. Vielmehr überwog am Ende des Tages die Zuversicht, dass ungeachtet steigender Zinsen eine harte Landung für die US-Wirtschaft noch vermieden werden kann. Die asiatischen Börsen halten mit einem gemischten Bild allerdings nicht ganz mit.

24.02.2023 08:45