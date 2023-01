Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt seinen Erholungstrend der ersten zwei Börsentage 2023 wieder aufnehmen. Die Verluste am Vortag werden überwiegend als Konsolidierung nach zwei starken Handelstagen gesehen. Die Übersee-Börsen sprechen ebenfalls für eine freundliche Eröffnung. So hat die Wall Street am Donnerstag nach dem hiesigen Börsenschluss die Verluste noch etwas eingedämmt. In Asien geht es an den meisten Börsenplätzen mit moderaten Gewinnen aufwärts.

06.01.2023 08:45