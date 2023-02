Zum Wochenschluss zeichnet sich eine tiefer Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt ab. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Bereits am Vortag hatte der Leitindex SMI mit Öffnung der Wall Street ins Minus gedreht. Dort gaben die Kurse denn auch weiter nach. "Die jüngsten falkenhaften Fed-Reden und eine zunehmenden Hitze am Anleihemarkt setzen den Märkten zu", kommentiert ein Händler. In Asien überwiegen am Freitag denn auch die Kursverluste.

10.02.2023 08:45