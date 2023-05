Zum Wochenschluss zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine festere Tendenz ab. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse an den beiden Vortagen gestiegen waren, dürften die Anleger zu Käufen ermuntern, meint ein Händler. Zudem geht es auch an den asiatischen Märkten nach oben. Da aber wegen des Feiertags vom Vortag zahlreiche Marktteilnehmer eine Brücke in ein verlängertes Wochenende gebaut haben, dürften sich die Aktivitäten eher in Grenzen halten und sich der Markt möglicherweise volatil zeigen, heisst es weiter. Dennoch könnte dem SMI noch ein versöhnlicher Wochenausklang gelingen. Derzeit liegt der Leitindex allerdings im Wochenvergleich noch um gut ein Prozent im Minus. Das am Montag erreichte Jahreshoch von 11'616 Zählern dürfte wohl ausser Reichweite bleiben.

19.05.2023 08:45