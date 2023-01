Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Schwung aus der ersten Handelswoche in die neue Börsenwoche mitnehmen. Die vorbörslichen Indikationen deuten für den SMI eine freundliche Eröffnung an. Er würde damit den Vorgaben der Übersee-Börsen folgen. In den USA hatten die Indizes am vergangenen Freitag nach dem hiesigen Börsenschluss noch weiter zugelegt. In Asien haben die Märkte den Staffelstab übernommen und ziehen ebenfalls an.

09.01.2023 08:45