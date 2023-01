Zum Wochenschluss dürften die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zunächst eine etwas langsamere Gangart wählen. Darauf deuten zumindest die nahezu unveränderten vorbörslichen Indikationen hin. Auf Wochensicht dürfte der Leitindex SMI damit dennoch die zweite Börsenwoche des neuen Jahres ebenfalls mit Gewinnen abschliessen. Die Vorgaben werten Händler überwiegend als positiv. In den USA zogen die Notierungen am Donnerstag nach den gesunkenen Inflationsdaten an und auch in Asien überwiegen die positiven Vorzeichen. Zum Wochenausklang steht erneut eine Zahl wichtiger Konjunkturdaten auf der Agenda.

13.01.2023 08:45