Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine leicht tiefere Eröffnung ab. Der gelungene Auftakt in den Monat Oktober dürfte damit zumindest in der Eröffnungsphase etwas gebremst werden. So hat der Leitindex SMI mit dem hohen Vortagesgewinn im Vergleich zum Schlussstand von Ende September bereits mehr als 3 Prozent gutgemacht, was den Markt zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen motivieren könnte. Die erneut sehr starken Vorgaben aus New York scheinen derzeit wenig zu helfen.

05.10.2022 08:45