Während die Berichtssaison zum Wochenschluss hierzulande eine Verschnaufpause einlegt, dürften es vor allem zahlreiche Konjunkturdaten sein, die das Geschehen im weiteren Verlauf beeinflussen könnten. So steht etwa mit dem KOF Konjunkturbarometer ein wichtiger Frühindikator der Schweizer Wirtschaft auf dem Programm. Das Thema Inflation rückt dann mit den Schweizer Detailhandelsumsätzen und später den deutschen Konsumentenpreisen in den Fokus. Aus dem Euroraum stehen Wachstumszahlen auf dem Programm. In den USA wird dann am Nachmittag ein von der US-Notenbank Fed besonders beäugter Inflationsindikator veröffentlicht.