Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss etwas fester erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und die Hoffnung auf eine Zinspause seitens der US-Notenbank Fed dürften die Anleger freundlich stimmen, heisst es am Markt. Dazu komme, dass nach dem US-Repräsentantenhaus nun am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat den Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird, gebilligt hat. Damit kann die befürchtete Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung abgewendet werden und Turbulenzen an den Märkten dürften wohl ausbleiben.

02.06.2023 08:45