Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Kursausschläge am Mittwoch zunächst in Grenzen halten. Händler erwarteten vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten ein mehrheitlich ruhiges Geschäft, wobei jedoch die Dividendenabgänge bei UBS und Zurich Belastungsfaktoren sind. Von den Inflationsdaten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss darüber, wie viele Zinserhöhungen noch kommen könnten, heisst es am Markt. Erwartet wird ein Rückgang der US-Inflationsrate im März auf 5,1 von 6,0 Prozent im Vormonat. Sollte die Teuerung die Erwartungen übertreffen, könnte dies die Zinssorgen neu anfachen, was die Aktienmärkte belasten würde.

12.04.2023 08:45