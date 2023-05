Dort wurde zwar zwischen den Demokraten und den Republikanern am Wochenende in dieser Frage eine grundsätzliche Einigung erzielt. Der zuständige Ausschuss des Repräsentantenhauses machte nun am Dienstagabend Medienberichten zufolge den Weg für eine Abstimmung frei. Über den Entwurf soll voraussichtlich heute noch in dieser Parlamentskammer debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung an. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist aber mit Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert. "Der Schuldenstreit bleibt noch einmal im Fokus" heisst es denn auch in einer Markteinschätzung der Credit Suisse.