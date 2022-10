Die Zinsängste halten die weltweiten Börsen weiter im Griff. Daher dürfte es auch am Schweizer Aktienmarkt in die gleiche Richtung gehen wie am Vorwochenschluss: nach unten. Dafür sprechen laut Händlern auch die Vorgaben aus dem Ausland. Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die Ängste vor weiter deutlich steigenden Zinsen wiederbelebt und für happige Einbussen beim Dow Jones Industrial gesorgt. Noch stärker nach unten ging es am breiten Markt und bei den Technologiewerten. Damit habe sich der vielversprechende Auftakt in den Oktober als Strohfeuer entpuppt, heisst es am Markt. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuss erwischt", meint ein Händler.

10.10.2022 08:45