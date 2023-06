Eine grosse Ausnahme sind Novartis: Das SMI-Schwergewicht wird vorbörslich 0,3 Prozent höher gehandelt. Das Pharma-Unternehmen hat vorbörslich über seine Absichten zur Sandoz berichtet. Dabei wurde anlässlich eines Investorentages bestätigt, dass die Generika-Tochter in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgespalten und dann an die Schweizer Börse SIX gebracht werden soll. Für Sandoz wurden dabei wachsende Gewinnzahlen und höhere Dividenden in Aussicht gestellt.