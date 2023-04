Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart kaum verändert erwartet. Händler sprechen von einem Marschhalt, weil eindeutige Impulse fehlten. Zudem bekomme der eine oder andere Investor wegen der Nähe zum Jahreshoch allmählich kalte Füsse. Stand Freitagabend fehlten dem SMI nur noch gut 110 Punkte zum Jahreshöchststand, im März hatte er zeitweise mehr als 1000 Punkte darunter notiert. Die Vorgaben sind derweil uneinheitlich. In den USA ging es am Freitag abwärts, nachdem Hoffnungen auf eine baldige Zinspause der US-Notenbank einen Dämpfer erhalten hatten. In Asien sind die Kurstableaus am Montagmorgen hingegen mehrheitlich grün gefärbt.

17.04.2023 08:45