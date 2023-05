Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine zurückhaltende Eröffnung ab. Zwar hat der Leitindex SMI am Vortag bei 11'616 Punkten ein weiteres Jahreshoch markiert, es fehle ihm nun aber etwas der Schwung, heisst es im Handel. Die Vorgaben sind derweil leicht freundlich. So schloss die Wall Street am Montag etwas fester. Die Hoffnung auf eine Lösung im Streit über die Schuldenobergrenze hat die US-Börsen gestützt. Auch in Asien präsentieren sich die Börsen überwiegend etwas fester.

16.05.2023 08:45