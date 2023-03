Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag, dem letzten Handelstag im ersten Quartal 2023, wenig verändert erwartet. Vor den am Nachmittag veröffentlichten Inflationszahlen aus Euroland und den PCE-Daten, dem von der US-Notenbank vielbeachteten Inflationsindikator, dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, heisst es am Markt. Die Stimmung sei grundsätzlich aber gut. Die US-Börsen lieferten positive Vorgaben, da sich die Sorgen um den Zustand des US-Banksystems weiter beruhigt hätten. Das Gröbste scheine diesbezüglich überstanden zu sein, meint ein Händler. Nun richteten die Anleger ihren Fokus aber auf die erwähnten Inflationsdaten. Von denen erhofften sie sich Aufschluss über die weitere Geldpolitik der Zentralbanken.

31.03.2023 08:45