An der Schweizer Aktienbörse werden am Donnerstag gemäss vorbörslichen Indikationen leichte Kursgewinne erwartet. Zwar sprächen die negativen Vorgaben aus den USA, wo vor allem Technologiewerte erneut unter Druck standen, sowie aus Fernost eher für tiefere Kurse. Doch dürfte der hiesige Markt am Vortag diese zum grössten Teil bereits vorweggenommen haben. Für anziehende Kurse fehlt es dem Markt laut Händlern derzeit aber auch etwas an Schwung. "Die Erholung seit dem Septembertief war schon sehr kräftig", sagte ein Börsianer.

17.11.2022 08:45