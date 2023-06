Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus den USA und aus Japan sind zwar positiv. Aber vor den in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger weiterhin zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem fehlten weiterhin andere Impulse. Unternehmensergebnisse stehen erst in einigen Wochen wieder auf dem Programm.

09.06.2023 08:45