Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Kursausschläge am Mittwoch in Grenzen halten. Die vorbörslichen Indikationen deuten eine knapp gehaltene Tendenz an. Es fehle an Impulsen, heisst es am Markt. Und auch die Vorgaben aus den USA seien wenig richtungsweisend. So schloss der Dow Jones nach mehrheitlich negativem Verlauf letztlich gut gehalten, während die Nasdaq ein knappes Plus über die Ziellinie rettete. Negative Neuigkeiten kommen deweil aus China, wo die Exporte unerwartet stark eingebrochen sind. Damit könnten sich die Anleger wohl eher vorsichtig verhalten.

07.06.2023 08:45