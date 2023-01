Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen zur Wochenmitte wenig verändert erwartet. Zwar unterstütze die japanischen Zentralbank den Markt. Denn sie hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Vor der Sitzung hatte es noch Spekulationen gegeben, die Notenbank könnte sich von ihrer im internationalen Vergleich sehr lockeren Ausrichtung ein Stück weit verabschieden. In der Folge schwächte sich der Yen ab, wovon der Nikkei-Index profitierte. Denn dies ist positiv für die japanischen Exportwerte.

18.01.2023 08:45