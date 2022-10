Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen wenig verändert eröffnen. Negative Vorgaben von der Wall Street, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa noch nachgegeben haben, und aus Asien dürften die Anleger weiter vorsichtig stimmen, heisst es am Markt. Denn nach wie vor bestimmten Zinssorgen und Inflationsängste das Geschehen. Am Freitag hatten zunächst positive Firmenabschlüsse die US-Aktien noch gestützt. Dann aber schürten die von der Universität Michigan ermittelten Inflationserwartungen Zinsängste und sorgten für Verkaufsdruck. Damit müsse die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel weiter anziehen, heisst es am Markt. Die Ökonomen der Credit Suisse etwa erwarten, dass das Fed die Zinsen im November um weitere 75 Basispunkte erhöhen wird.

17.10.2022 08:45