Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag nach den jüngsten Verlusten eine zaghafte Gegenbewegung ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten aktuell auf leichte Gewinne hin. Allerdings stehen diese Avancen auf tönernen Füssen, heisst es am Markt unter Verweis auf die Vorgaben aus Übersee. Dort hatte sich die Wall Street am Vorabend erneut mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. In Asien tendieren die verschiedenen Marktplätze uneinheitlich.

07.02.2023 08:45