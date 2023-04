Nach einem volatilen ersten Quartal zeichnet sich am Montag ein gemässigter Start in das zweite Jahresviertel ab. Am vergangenen Freitag hatte sich der Leitindex SMI mit einem klaren Plus sowohl aus der Börsenwoche als auch dem ersten Quartal 2023 verabschiedet. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als positiv eingestuft. So war die Wall Street am vergangenen Freitag ebenfalls fester aus dem Handel gegangen und in Asien begrüssen die meisten Börden das neue Quartal mit Gewinnen.

03.04.2023 08:45