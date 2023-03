Nach dem Zwischenspurt am Donnerstag dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Freitag mit gedrosseltem Tempo in den Handel starten. Am Vortag hatten neue Aussagen zum weiteren Zinstempo der US-Notenbank Fed die Märkte gestützt. Die Wall Street verzeichnete am Ende einen der besten Handelstage seit Wochen. Die asiatischen Börsen haben sich davon anstecken lassen und präsentieren sich zum Wochenschluss ebenfalls freundlich. Hier tragen auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China zu dem positiven Bild bei.

03.03.2023 08:45