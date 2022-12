Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Indikationen wenig verändert tendieren. Zwar dürfte der hiesige Markt nach Ansicht von Händlern die Kursverluste der US-Akten bereits am Vortag zu einem guten Teil eingepreist haben. An der Situation habe sich aber nicht viel geändert. Die Zinssorgen hielten vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in einer Woche an. Dabei wird erwartet, dass das Fed die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht. Wichtiger ist laut Händlern dann vor allem die Rede von Fedchef Jerome Powell im Rahmen der Fed-Pressekonferenz. Diese dürfte über ein mögliches Jahresendrally entscheiden.

07.12.2022 08:45