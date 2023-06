Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Grund dafür ist, dass im US-Schuldenstreit eine wichtige Hürde genommen wurde. Der Gesetzesentwurf wurde im Repräsentantenhaus angenommen. Nun muss der Senat dem Vorhaben noch möglichst schnell zustimmen, um der Frist eines drohenden Zahlungsausfalls am Montag zuvorzukommen. Zudem werden am Berichtstag zahlreiche Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland veröffentlicht, die dem Markt Impulse geben können. So werden in vielen Ländern Einkaufsmanagerindizes sowie in den USA noch Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Aus der Eurozone werden noch die ersten vorläufigen Mai-Daten zu den Konsumentenpreisen erwartet.

01.06.2023 08:45