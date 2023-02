Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine zurückhaltende Eröffnung ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten ein knappes Minus zum Handelsstart an. Damit würde der Markt in etwa den Übersee-Börsen folgen. Die Wall Street hat am Dienstag nach den etwas höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten uneinheitlich geschlossen. In Asien geben die Börsen am Mittwochmorgen überwiegend nach.

15.02.2023 08:45