Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag nach einem verhaltenen Start an den positiven Trend vom Freitag an und tendiert fester. Der Markt ist laut Börsianern dabei, sich zu stabilisieren, nachdem er am Donnerstag noch auf ein neues Jahrestief gefallen war. Das Geschäft verlaufe aber in eher ruhigen Bahnen, sagt ein Händler. Die Anleger verhielten sich aufgrund der anhaltenden Zins- und Inflationsängste weiterhin vorsichtig. Das Umfeld habe sich ja nicht verändert und sei vielmehr weiterhin schwierig. Unterstützt wird die Erholung von den Kursgewinnen der drei Marktschwergewichte. Zudem deuten die US-Aktienfutures auf eine freundliche Tendenz an der Wall Street hin.

17.10.2022 11:30