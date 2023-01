Ansonsten sind wie am Vortag in den USA vor allem Wachstums- und Technologiewerte gefragt. So stehen Straumann (+1,8%), Sonova (+1,7%) und Lonza (+1,4%) ganz oben in der Tabelle. Zudem profitierten Lonza von Käufen vor dem am morgigen Mittwoch erwarteten Jahresergebnis. Lonza seien aus charttechnischer Sicht dabei, den Abwärtstrend aus dem Vorjahr nachhaltig zu überwinden, sagte ein Chartanalyst. Givaudan (+0,6%), die ebenfalls am Mittwoch über 2022 berichten, hinken ein wenig hinterher.