In Erwartung der Zinsbeschlüsse grosser Zentralbanken haben sich die Anleger am Mittwoch an die Seitenlinien zurückgezogen. Daher tendiert der Schweizer Aktienmarkt nur wenig verändert. Die Umsätze hielten sich insgesamt in Grenzen, heisst es von Händlern. Im Fokus stünden Spezialsituationen wie etwa der Jahresabschluss des Pharmariesen Novartis, dessen nachgebende Aktien den SMI belasten.

01.02.2023 11:30