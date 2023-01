Die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung mehrten sich und drückten sich sowohl in den Unternehmensergebnissen als auch in den makroökonomischen Daten aus, heisst es am Markt. Die geldpolitische Straffung des Fed zeige immer mehr Wirkung. Manche Händler fragten sich nun aber, ob der Markt diese Abschwächung nicht mit der starken Korrektur im Vorjahr bereits vorweggenommen habe. Daher dürften die Konjunkturzahlen und zunehmend auch die Unternehmensergebnisse das Geschehen an den Märkten bestimmen, sagte einer. Dabei stehen in den USA neben Daten aus dem Immobilienmarkt und dem wöchentlichen Arbeitsmarktbericht auch der Konjunkturindex der Notenbank von Philadelphia auf dem Programm.