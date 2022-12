Die jüngsten Ankündigungen aus China sorgen an den wichtigsten Börsenplätzen am Dienstag für Hoffnungsschimmer. Auch der Schweizer Leitindex SMI verbucht zum Auftakt in die letzte und verkürzte Handelswoche dieses Börsenjahres 2022 Gewinne. China hat weitere Lockerungen seiner strikten Corona-Massnahmen angekündigt. Das schürt Hoffnung auf eine potentielle Konjunkturerholung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

27.12.2022 11:30